Россия официально приглашена на Олимпийские игры 2020 года в Токио

Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в летних Играх, которые состоятся в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа 2020 года, сообщает пресс-служба ОКР.



«Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается в том числе и представителей лёгкой атлетики, которые имеют официальный допуск к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор», — говорится в сообщении.



5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи. На Олимпиаде в Пхёнчхане россияне выступали под олимпийским флагом и в статусе команды Олимпийских атлетов из России. 28 февраля 2018 года МОК полностью восстановил в правах ОКР.