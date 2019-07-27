Лебедев — о приглашении России на ОИ: мы перевернули страницу допинговой истории

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал официальное приглашение сборной России на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).



«МОК прислал Олимпийскому комитету России официальное приглашение на летние Олимпийские игры – 2020 в Токио. Наш национальный флаг возвращается в олимпийскую семью. Надеюсь, мы перевернули страницу нашей допинговой истории», — написал Лебедев в «Твиттере».



Напомним, ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается в том числе и представителей лёгкой атлетики.