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Лебедев — о приглашении России на ОИ: мы перевернули страницу допинговой истории

Лебедев — о приглашении России на ОИ: мы перевернули страницу допинговой истории
Летняя Олимпиада 0

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал официальное приглашение сборной России на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).

«МОК прислал Олимпийскому комитету России официальное приглашение на летние Олимпийские игры – 2020 в Токио. Наш национальный флаг возвращается в олимпийскую семью. Надеюсь, мы перевернули страницу нашей допинговой истории», — написал Лебедев в «Твиттере».

Напомним, ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается в том числе и представителей лёгкой атлетики.

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