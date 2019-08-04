На Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года выступят около 15 тысяч спортсменов
В Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2020 году примут участие 15 тыс. спортсменов.
«Верхний предел по количеству спортсменов составляет 11 090 человек для Олимпиады и 4400 — для Паралимпиады. Однако в реальности может приехать чуть меньше спортсменов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организационного комитета Олимпиады.
Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года поставил цель реализовать около 10,1 млн билетов на предстоящие соревнования.
Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада пройдёт с 25 августа по 6 сентября.
Программа ОИ включает 33 вида спорта. Впервые будут представлены карате, сёрфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия состоится 24 июля.
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