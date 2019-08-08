Яхтсмены Созыкин и Грибанов завоевали для России лицензию на Игры-2020

Российский экипаж Павел Созыкин/Денис Грибанов по итогам выступления на чемпионате мира по парусному спорту в Японии завоевал олимпийскую лицензию на Олимпийские игры—2020 в классе 470.
Регата являлась ключевой в розыгрыше очередной порции олимпийских лицензий. Мужчины боролись в Эносиме за четыре лицензии, женщины – за шесть. В первый день регаты при слабом ветре было проведено по две гонки у мужчин и у женщин, во второй день прошло по три гонки. На этом у мужчин завершилась квалификация.
Созыкин с Грибановым вышли в финальные гонки на 13-м месте. Алиса Кирилюк с Анжеликой Черняховской после пяти гонок шли 23-ми. Затем было проведено ещё по шесть гонок у мужчин и у женщин. Сегодня были определены десятки медальных гонок и обладатели олимпийских лицензий на Игры-2020.
Созыкин и Грибанов заняли 11-е место. Они не попали в медальную гонку, но этого хватило, чтобы завоевать путёвку в Токио. У женщин Кирилюк и Черняховская завершили турнир на 29-м месте и не смогли принести команде олимпийскую лицензию.
- 8 августа 2019
-
17:33
- 4 августа 2019
-
09:05
- 27 июля 2019
-
11:34
- 26 июля 2019
-
17:06
-
16:34
-
16:20
- 24 июля 2019
-
18:15
-
12:30
-
10:51
- 23 июля 2019
-
09:33
-
09:07
- 9 июля 2019
-
15:23
- 5 июля 2019
-
19:05
-
16:53
-
13:49
-
12:59
-
11:25
-
10:02
-
01:10
- 26 июня 2019
-
14:53
- 25 июня 2019
-
19:51
- 8 июня 2019
-
13:23
- 1 июня 2019
-
10:13
- 27 апреля 2019
-
12:44
- 18 апреля 2019
-
15:08
-
11:51
- 17 апреля 2019
-
12:30
- 16 апреля 2019
-
13:24
- 10 апреля 2019
-
13:00
- 1 апреля 2019
-
20:54
- 31 марта 2019
-
23:00
- 27 марта 2019
-
23:18
-
15:57
- 20 марта 2019
-
12:53
- 18 марта 2019
-
18:25