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Яхтсмены Созыкин и Грибанов завоевали для России лицензию на Игры-2020

Яхтсмены Созыкин и Грибанов завоевали для России лицензию на Игры-2020
Летняя Олимпиада / Парусный спорт 0

Российский экипаж Павел Созыкин/Денис Грибанов по итогам выступления на чемпионате мира по парусному спорту в Японии завоевал олимпийскую лицензию на Олимпийские игры—2020 в классе 470.

Регата являлась ключевой в розыгрыше очередной порции олимпийских лицензий. Мужчины боролись в Эносиме за четыре лицензии, женщины – за шесть. В первый день регаты при слабом ветре было проведено по две гонки у мужчин и у женщин, во второй день прошло по три гонки. На этом у мужчин завершилась квалификация.

Созыкин с Грибановым вышли в финальные гонки на 13-м месте. Алиса Кирилюк с Анжеликой Черняховской после пяти гонок шли 23-ми. Затем было проведено ещё по шесть гонок у мужчин и у женщин. Сегодня были определены десятки медальных гонок и обладатели олимпийских лицензий на Игры-2020.

Созыкин и Грибанов заняли 11-е место. Они не попали в медальную гонку, но этого хватило, чтобы завоевать путёвку в Токио. У женщин Кирилюк и Черняховская завершили турнир на 29-м месте и не смогли принести команде олимпийскую лицензию.

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