Россия предложила Венесуэле помощь в подготовке к Олимпиаде-2020

Россия и Китай предложили Венесуэле помощь в подготовке спортсменов к летним Олимпийским играм в Токио в 2020 году, сообщил президент страны Николас Мадуро в ходе встречи с молодыми атлетами, трансляция которой велась на его странице в «Твиттере».



«Россия и Китай предложили нам особую помощь в тренировках. Помощь на научном и технологическом уровне, который у них есть. Я уверен, что мы покажем самые лучшие результаты в нашей истории на Олимпиаде в Токио. Прошу вас приложить максимум усилий. Хотелось бы, чтобы ваши семьи оказали максимальную поддержку, а от нашего правительства прошу быть всегда на вашей стороне при любых обстоятельствах», — сказал Мадуро.

По его словам, некоторые венесуэльские спортсмены смогут отправиться для подготовки в Россию и Китай.