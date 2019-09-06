Лукашенко считает, что Беларусь, Россия и Украина могут вместе принять Олимпиаду
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что страна вместе с Россией и Украиной могла бы совместно провести летнюю Олимпиаду.
В 2019 году Минск принял два крупных спортивных мероприятия – II Европейские игры и легкоатлетический матч Европа – США. В 2021 году Беларусь вместе с Латвией станут хозяевами чемпионата мира по хоккею.
«Конечно, нам трудно соревноваться с большими странами. Но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести.
В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", — цитирует Лукашенко БелТА.
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