Bosco перестал быть экипировщиком МОК. Место российского бренда заняли китайцы

Срок соглашения российского бренда Bosco с Международным олимпийским комитетом (МОК) истёк, сообщил глава компании Михаил Куснирович, комментируя новость о подписании МОК соглашения с китайской компанией HYX.

«Наше сотрудничество закончено. Срок контракта истёк. Наша компания выполнила все обязательства по нему. Конечно, мы в том или ином виде продолжим сотрудничество со спортивными организациями», — приводит слова Куснировича ТАСС.

Сегодня, 16 сентября, пресс-служба МОК сообщила о заключении контракта с китайской компанией HYX, которая будет осуществлять экипировку сотрудников организации во время летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году и на зимних Играх в Пекине в 2022-м.

Компания Bosco заключила контракт с МОК на пошив парадной формы для членов организации и сотрудников в 2016 году. В декабре 2017 года после решения исполкома МОК о приостановлении членства Олимпийского комитета России Куснирович попросил МОК не использовать бренд Bosco на форме в ходе Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Позднее стороны заявили, что намерены продолжить сотрудничество.