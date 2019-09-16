Bosco перестал быть экипировщиком МОК. Место российского бренда заняли китайцы

Срок соглашения российского бренда Bosco с Международным олимпийским комитетом (МОК) истёк, сообщил глава компании Михаил Куснирович, комментируя новость о подписании МОК соглашения с китайской компанией HYX.
«Наше сотрудничество закончено. Срок контракта истёк. Наша компания выполнила все обязательства по нему. Конечно, мы в том или ином виде продолжим сотрудничество со спортивными организациями», — приводит слова Куснировича ТАСС.
Сегодня, 16 сентября, пресс-служба МОК сообщила о заключении контракта с китайской компанией HYX, которая будет осуществлять экипировку сотрудников организации во время летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году и на зимних Играх в Пекине в 2022-м.
Компания Bosco заключила контракт с МОК на пошив парадной формы для членов организации и сотрудников в 2016 году. В декабре 2017 года после решения исполкома МОК о приостановлении членства Олимпийского комитета России Куснирович попросил МОК не использовать бренд Bosco на форме в ходе Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Позднее стороны заявили, что намерены продолжить сотрудничество.
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