МОК планирует перенести марафон и спортивную ходьбу на ОИ из Токио в Саппоро
Международный олимпийский комитет заявил о намерениях перенести соревнования по спортивной ходьбе и марафону из Токио, в котором будут проходить Олимпийские игры—2020 в другой японский город — Саппоро. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.
Такое решение продиктовано тем, что во время проведения Олимпиады в столице Японии ожидается аномальная жара, а марафон и спортивная ходьба являются одними из самых изнурительных дисциплин в лёгкой атлетике.
Саппоро является столицей провинции Хоккайдо — самой северной префектуры Японии. В период проведения Игр температура в Саппоро будет на 5-6 градусов Цельсия ниже, чем в Токио.
Летние Олимпийские игры—2020 пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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