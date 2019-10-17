Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах

Губернатор Токио Юрико Коикэ негативно отозвалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) провести в Саппоро марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года.



Главе Токио не понравилось, что причиной переноса стартов названа сильная жара. «Это прозвучало неожиданно. Если нужно прохладное место, почему бы не провести соревнования на северных территориях», — приводит слова Коикэ Kyodo.



«Северными территориями» в Японии называют Южные Курилы, которые в стране не признаются частью России. Требование вернуть острова было основным условием японцев для заключения мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны.



Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.