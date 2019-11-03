Комиссия МОК перенесла олимпийский марафон из Токио в Саппоро
Международный олимпийский комитет принял окончательное решение относительно места проведения марафона на Олимпийских играх в Токио — 2020. Забег на 42 км, как и соревнования по спортивной ходьбе, состоятся в Саппоро. Об этом сообщает The Guardian.
Такое решение продиктовано тем, что во время проведения Олимпиады в столице Японии ожидается аномальная жара, тогда как и марафон, и соревнования по спортивной ходьбе являются одними из самых изнурительных дисциплин в лёгкой атлетике.
Саппоро является столицей провинции Хоккайдо, самой северной префектуры Японии. В период проведения Игр температура в Саппоро будет на 5-6 градусов Цельсия ниже, чем в Токио.
Летние Олимпийские игры—2020 пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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