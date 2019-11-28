В ОКР ожидают, что в состав российской команды на ОИ-2020 войдут 380 спортсменов

Сегодня, 28 ноября, в Олимпийском комитете России состоялось ежегодное Олимпийское собрание, в котором приняли участие представители Общероссийских спортивных федераций (ОСФ), региональных олимпийских советов, Олимпийских академий и других организаций—членов ОКР, а также известные тренеры и спортсмены. Как сообщает пресс-служба ОКР, всего на собрании присутствовало 243 делегата.



Из доклада директора по спорту ОКР Андрея Конокотина стало известно, что в состав Олимпийской команды России войдёт примерно 380 спортсменов. Общий состав делегации на Олимпиаду-2020 будет составлять около 620-640 человек.



По состоянию на 11 ноября, 178 российских спортсменов (по 89 мужчин и женщин) завоевали 98 олимпийских лицензий в 16 видах спорта.

Летние Олимпийские игры в Токио-2020 пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.