На Олимпиаде 2024 года соревнования по сёрфингу пройдут на Таити
Соревнования по сёрфингу на Олимпиаде 2024 года пройдут на Таити, информирует пресс-служба оргкомитета Игр.
Теперь решение оргкомитета Игр-2024 должен утвердить Международный олимпийский комитет (МОК).
Таити является центральным островом Французской Полинезии (заморское сообщество Франции). Ранее президент МОК Томас Бах заявлял, что решение о месте проведения турнира по сёрфингу примет Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции, однако соревнования лучше провести в максимально близком месте к Парижу.
Сёрфинг дебютирует на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в 2020 году. Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа. Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.
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