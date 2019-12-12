На Олимпиаде 2024 года соревнования по сёрфингу пройдут на Таити

Соревнования по сёрфингу на Олимпиаде 2024 года пройдут на Таити, информирует пресс-служба оргкомитета Игр.

Теперь решение оргкомитета Игр-2024 должен утвердить Международный олимпийский комитет (МОК).

Таити является центральным островом Французской Полинезии (заморское сообщество Франции). Ранее президент МОК Томас Бах заявлял, что решение о месте проведения турнира по сёрфингу примет Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции, однако соревнования лучше провести в максимально близком месте к Парижу.

Сёрфинг дебютирует на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в 2020 году. Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа. Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.