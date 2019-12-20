Гоцул: украинских легкоатлетов держат в заложниках

Президент Федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул рассказал, что из-за отсутствия финансирования спортсмены, которые готовились к Олимпийским играм за границей, фактически оказались в заложниках.
«У Федерации заключён договор с профильным министерством, где зафиксирован ряд взаимных обязательств. Органы власти должны профинансировать, а ФЛАУ — провести мероприятия по единому календарному плану. Но по факту мы видим обратное: средства, которые должны были поступить на наш счёт, так и не были перечислены за ноябрьские и декабрьские мероприятия.
Проблема для нас не только в самой невыплате, но и во внезапности этого отказа. Ведь процессы финансирования имеют инерционный характер, проблемы не появляются сразу, они накапливаются. И, в конце концов, мы же не милостыню просим, а выполняем важную государственную задачу — представление страны на международной арене и важнейших стартах четырёхлетия — Олимпийских играх. Нам ставили задачи подготовить определённое количество спортсменов. Кроме того, средств, которые поступают из бюджета, не покрывают полностью все затраты. А тут отказались даже и это компенсировать. Это не по-партнёрски.
Потому что нормальные партнёры, если у них появляются подобные проблемы, должны предупреждать. Теперь же, поскольку нас просто поставили перед фактом, мы вынуждены многие мероприятия отменить. А те, которые связаны с поездкой за границу, остановить нельзя, ведь перебронировка билетов на самолеты обойдётся в сумму, сопоставимую с возможной экономией. Мы вынуждены урезать спортсменам питание, расходы на проживание. У нас люди в Португалии, Испании, Кении, Киргизии, Турции, Польше. У нас договорные обязательства. И команду не выпускают, требуют: «Платите деньги!». Людей просто держат в заложниках», — приводит слова Гоцула «Диалог.UA».
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