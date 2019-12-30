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На олимпийском объекте в Токио найден канцерогенный асбест

На олимпийском объекте в Токио найден канцерогенный асбест
Летняя Олимпиада / Водное поло 0

В центре водных видов спорта в Токио, в котором пройдут соревнования в рамках летних Олимпийских игр 2020 года, был обнаружен канцерогенный асбест, сообщает Asahi. Материал ранее использовался при строительстве в противопожарных целях, однако позднее было доказано, что он может стать причиной возникновения раковых заболеваний.

Опасное вещество было найдено в покрытии несущих балок. Организаторы Игр-2020 заявили, что будут приняты «срочные меры безопасности». Источник утверждает, что канцерогенный асбест был обнаружен на объекте ещё два года назад, но городские власти сочли количество вредного вещества небольшим и не стали удалять его с покрытия.

Олимпиада пройдёт в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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