Мужская и женская сборная России по волейболу узнали соперников на Олимпиаде-2020
Стали известны соперники мужской и женской сборных России по волейболу на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), сообщается в «твиттере» Всероссийской федерации волейбола.
Мужская сборная России попала в группу B, где сыграет с командами Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса. Женская команда России также сыграет в группе B. Её соперниками будут сборные Китая, США, Италии, Аргентины и Турции.
Согласно регламенту турнира, в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из группы.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) золото в мужском волейбольном турнире выиграла сборная Бразилия, в женском — командая Китая.
Читайте также
- 13 января 2020
-
15:56
- 10 января 2020
-
11:16
- 30 декабря 2019
-
09:22
- 24 декабря 2019
-
17:16
-
12:52
- 20 декабря 2019
-
02:15
-
01:02
- 15 декабря 2019
-
10:06
- 12 декабря 2019
-
16:47
- 11 декабря 2019
-
11:01
- 9 декабря 2019
-
10:41
- 7 декабря 2019
-
17:16
- 5 декабря 2019
-
10:19
- 4 декабря 2019
-
19:05
-
14:38
-
00:56
- 3 декабря 2019
-
22:41
-
21:47
-
13:16
- 28 ноября 2019
-
18:21
-
17:45
-
12:24
-
12:17
- 25 ноября 2019
-
22:39
- 21 ноября 2019
-
21:29
-
19:36
-
18:23
- 19 ноября 2019
-
11:29
- 18 ноября 2019
-
18:20
-
17:31
-
10:02
-
09:27
- 13 ноября 2019
-
23:53
- 8 ноября 2019
-
21:56
-
17:42
Партнерский контент