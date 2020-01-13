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Мужская и женская сборная России по волейболу узнали соперников на Олимпиаде-2020

Мужская и женская сборная России по волейболу узнали соперников на Олимпиаде-2020
Летняя Олимпиада / Волейбол 0

Стали известны соперники мужской и женской сборных России по волейболу на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), сообщается в «твиттере» Всероссийской федерации волейбола.

Мужская сборная России попала в группу B, где сыграет с командами Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса. Женская команда России также сыграет в группе B. Её соперниками будут сборные Китая, США, Италии, Аргентины и Турции.

Согласно регламенту турнира, в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из группы.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) золото в мужском волейбольном турнире выиграла сборная Бразилия, в женском — командая Китая.

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