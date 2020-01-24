Аналитики Gracenote прогнозируют сборной России 3-е место в медальном зачёте Игр-2020

Американская аналитическая компания Gracenote представила обновлённый прогноз на распределение медалей на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Аналитики предполагают, что победителем общего медального зачёта станет сборная США со 117 наградами — 47 золотых, 36 серебряных и 34 бронзовых. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) сборная США стала первой со 121 наградой.

В Gracenote прогнозирует, что американцы завоюют медали в 30 видах спорта, что станет новым рекордом Олимпиад. Ранее рекордными были медали в 28 видах спорта, завоёванные СССР в 1980 году и США в 2016-м.



На второе место в виртуальном медальном зачёте аналитики поставили Китай (87 медалей, в 2016-м было 70), на третье — Россию (66). На Играх-2016 россияне завоевали 56 наград.



В предыдущем прогнозе Россию поставили на четвёртое место, но в обновлённом россияне обошли японцев (65).

При этом аналитики подчёркивают, что в связи с возможным отстранением России от Олимпиады-2020 пока непонятно, сколько из 66 потенциальных медалистов смогут выступить на Играх.