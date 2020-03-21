Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года продолжает работу над подготовкой к соревнованиям
Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио продолжает работу над подготовкой к соревнованиям. Об этом заявил вице-президент оргкомитета Тосиаки Эндо.
«Итоговое решение будет принимать Международный олимпийский комитет. Мы же продолжаем вести работу над подготовкой к проведению Олимпиады в июле», — цитирует Эндо Reuters.
Ранее в МОК сообщили, что пока нет необходимости в принятии радикальных решений о переносе Игр. При этом власти Японии впервые признали, что, возможно, Игры не состоятся в запланированные сроки.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. В настоящее время инфекцией заразилось уже более 230 тысяч человек. В России новым коронавирусом заразилось более 200 человек.
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