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Эстафету олимпийского огня могут продолжить с подсвечниками вместо факелов

Эстафету олимпийского огня могут продолжить с подсвечниками вместо факелов
Олимпиада 2020 0

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио, запланированных на период с 24 июля по 9 августа, решил изменить формат проведения эстафеты олимпийского огня и отменить использование факелов, сообщает телеканал NHK.

Участники эстафеты будут передвигаться с фонарями-подсвечниками. Отмечается, что подобное решение связано с возможным переносом Игр на более поздний срок из-за коронавируса. Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет не примет окончательного решения по поводу проведения Олимпиады в Токио.

Кроме того, по мнению организаторов, такой вариант эстафеты менее привлекателен с точки зрения зрителей, которые вряд ли будут массово собираться вдоль маршрута.

20 марта олимпийский огонь был доставлен в Японию. Старт эстафеты должен пройти 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей от удара стихии в 2011 году.

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