Эстафета олимпийского огня в Японии пройдёт без факелоносцев

Начало эстафеты олимпийского огня в Японии пройдёт без участия факелоносцев, сообщает агентство Kyodo.

Эстафета должна стартовать 26 марта из префектуры Фукусима. Планируется, что огонь провезут на машине по дорогам, где почти не будет зрителей. Эти меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что в эстафете вместо факелов будут использованы фонари-подсвечники.

Проведение запланированных на лето 2020 года Олимпийских игр оказалось под вопросом в связи с распространением в мире коронавируса. Ранее Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпиаде будет принято в течение четырёх недель. При этом ряд Национальных олимпийских комитетов призвали МОК перенести Игры на год.