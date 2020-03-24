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Член МОК назвал перенос Олимпиады-2020 более чем вероятным

Член МОК назвал перенос Олимпиады-2020 более чем вероятным
Олимпиада 2020 0

Глава организационного комитета Олимпийских игр 2024 года в Париже, член Международного олимпийского комитета Тони Эстанге считает, что из-за угрозы распространения коронавируса перенос Игр 2020 года в Токио более чем вероятен.

«Сегодня Игры не являются приоритетом. Приоритет — это здоровье, и именно так мир спорта вносит свой вклад в эту международную солидарность, поэтому перенос Игр в Токио более чем вероятен», — цитирует Эстанге Reuters.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса. МОК заявил, что примет решение по проведению Игр через четыре недели.

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