Член МОК назвал перенос Олимпиады-2020 более чем вероятным

Глава организационного комитета Олимпийских игр 2024 года в Париже, член Международного олимпийского комитета Тони Эстанге считает, что из-за угрозы распространения коронавируса перенос Игр 2020 года в Токио более чем вероятен.



«Сегодня Игры не являются приоритетом. Приоритет — это здоровье, и именно так мир спорта вносит свой вклад в эту международную солидарность, поэтому перенос Игр в Токио более чем вероятен», — цитирует Эстанге Reuters.



Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса. МОК заявил, что примет решение по проведению Игр через четыре недели.