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«Здесь тоже кто-то обижал святую Русь?» Губерниев ответил на фразу Хоркиной о переносе ОИ

«Здесь тоже кто-то обижал святую Русь?» Губерниев ответил на фразу Хоркиной о переносе ОИ
Олимпиада 2020 0

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на интервью бывшей гимнастки Светланы Хоркиной. Россиянка назвала перенос Олимпийских игр 2020 года из-за пандемии коронавируса «неким божьим наказанием» за то, что мировое сообщество подвергает Россию санкциям.

«Моя давнишняя подруга Светлана Хоркина заметила, что перенос Олимпиады — это божье наказание! Дескать, не надо было Россию обижать! У меня только один вопрос к Свете: а отмена ЧМ по хоккею и ЧЕ по футболу — это тоже наказание? Здесь тоже кто-то обижал святую Русь?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом.

Хоркина — о переносе ОИ-2020: нельзя было обижать Россию. Это некое божье наказание
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