Бубка: перенос Олимпиады позволит спортсменам сохранить здоровье

Олимпийский чемпион 1988 года, шестикратный чемпион мира в прыжках с шестом, а ныне глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.



«Перенос Олимпиады даст возможность спортсменам сохранить здоровье и лучше подготовиться к главным соревнованиям в их жизни, достичь пика формы и в конце концов добиться победы — как персональной, так и всего человечества в этой нелёгкой борьбе.



Олимпийских огонь уже был зажжён в Древней Олимпии. Теперь он останется в Токио. Он станет символом веры и надежды для всех людей. Зажжение огня на церемонии открытия Олимпиады будет означать, что мир и покой снова воцарились на планете», — написал украинец в своём «твиттере».