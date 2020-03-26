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Бубка: перенос Олимпиады позволит спортсменам сохранить здоровье

Бубка: перенос Олимпиады позволит спортсменам сохранить здоровье
Олимпиада 2020 / Лёгкая атлетика 0

Олимпийский чемпион 1988 года, шестикратный чемпион мира в прыжках с шестом, а ныне глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.

«Перенос Олимпиады даст возможность спортсменам сохранить здоровье и лучше подготовиться к главным соревнованиям в их жизни, достичь пика формы и в конце концов добиться победы — как персональной, так и всего человечества в этой нелёгкой борьбе.

Олимпийских огонь уже был зажжён в Древней Олимпии. Теперь он останется в Токио. Он станет символом веры и надежды для всех людей. Зажжение огня на церемонии открытия Олимпиады будет означать, что мир и покой снова воцарились на планете», — написал украинец в своём «твиттере».

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