Перенос Олимпиады в Токио на 2021 год обойдётся в $ 2,7 млрд

Решение перенести летние Олимпийские игры в Токио, которые изначально были запланированы на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год обойдётся организаторам соревнований в $ 2,7 млрд, подсчитало издание Nikkei.
Такая сумма понадобится в том числе для того, чтобы заплатить за аренду помещений, перебронирование гостиниц, а также осуществить дополнительные выплаты персоналу и службе охраны.
Напомним, Игры в Токио перенесли по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции, из-за которой во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. В России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.
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