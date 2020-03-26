Перенос Олимпиады в Токио на 2021 год обойдётся в $ 2,7 млрд

Решение перенести летние Олимпийские игры в Токио, которые изначально были запланированы на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год обойдётся организаторам соревнований в $ 2,7 млрд, подсчитало издание Nikkei.

Такая сумма понадобится в том числе для того, чтобы заплатить за аренду помещений, перебронирование гостиниц, а также осуществить дополнительные выплаты персоналу и службе охраны.

Напомним, Игры в Токио перенесли по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции, из-за которой во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. В России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.