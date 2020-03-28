Ласицкене: ждала 27 лет своего дебюта на Олимпиаде, подожду ещё год

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, российская легкоатлетка Мария Ласицкене, прокомментировала перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за допингового скандала с ВФЛА Ласицкене вынуждена была пропустить Игры-2016, после которых выступала в нейтральном статусе.
«Абсолютно не переживаю на этот счёт. Ждала 27 лет своего дебюта на Олимпиаде, подожду ещё год. Считаю, что нет ничего важнее здоровья людей, и очень хочу, чтобы мир прошёл через всё это с минимальными потерями. Олимпиада сейчас отходит на второй план. Сначала надо разобраться со здоровьем большого количества людей, остановить распространение вируса, а потом уже решать другие вопросы. Конечно, осень 2020 года в качестве альтернативы новых сроков Олимпиады лично мне нравилась больше, так как перенос на 2021 год поведёт за собой сдвиг большого количества ранее запланированных турниров. Но решение принято, и расстраиваться уже нет смысла.
Каким должен быть крайний срок решения по поводу новых сроков проведения Игр? Чем раньше, тем лучше. Ведь исходя из новых дат проведения квалификации и финала прыжков в высоту, будет строить нашу подготовку мой личный тренер Геннадий Гарикович Габрилян. Не думаю, что в планах МОК затягивать это всё, так как ещё не во всех видах проведены квалификационные отборы», — приводит слова Ласицкене «Коммерсантъ».
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