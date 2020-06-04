Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте

Правительство Японии и Организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает Yomiuri. Напомним, изначально Игры должны были пройти в июле-августе 2020 года, но их перенесли на те же даты в 2021 году.
По данным источника, из-за риска распространения коронавируса будет рассмотрена возможность сокращения числа участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. Также могут сократить количество зрителей.
Ранее в Международном олимпийском комитете заявляли, что второй раз Олимпиада в Токио перенесена не будет.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 6,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 385 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,8 млн.
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