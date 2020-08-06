В Токио убрали плавучий монумент Олимпийских игр — 2020

В Токио (Япония) убрали на техническое обслуживание символ летних Олимпийских игр 2020 года. Монумент обещают вернуть на место в декабре. Плавучие 15-метровые олимпийские кольца были установлены в январе 2020 года в Токийском заливе. Именно здесь должны пройти олимпийские соревнования Игр на открытой воде.

Весной стало известно о переносе Олимпийский игр на лето 2021 года. Такое решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) по причине распространения коронавирусной инфекции и пандемии.



Решение, что Олимпийские игры 2020 года будет принимать именно Токио, было принято в сентябре 2013 года. Другими претендентами на звание города — хозяина Игр были Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция).