В Токио убрали плавучий монумент Олимпийских игр — 2020
В Токио (Япония) убрали на техническое обслуживание символ летних Олимпийских игр 2020 года. Монумент обещают вернуть на место в декабре. Плавучие 15-метровые олимпийские кольца были установлены в январе 2020 года в Токийском заливе. Именно здесь должны пройти олимпийские соревнования Игр на открытой воде.
Весной стало известно о переносе Олимпийский игр на лето 2021 года. Такое решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) по причине распространения коронавирусной инфекции и пандемии.
Решение, что Олимпийские игры 2020 года будет принимать именно Токио, было принято в сентябре 2013 года. Другими претендентами на звание города — хозяина Игр были Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция).
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