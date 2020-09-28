Стала известна дата начала эстафеты олимпийского огня
Эстафета олимпийского огня начнётся 25 марта 2021 года в префектуре Фукусима и продлится 121 день. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
Эстафета начнётся в футбольном тренировочном центре в городе Фукусиме, а затем пройдёт по всем 47 префектурам Японии. Сообщается, что оргкомитет Игр рассматривает ряд контрмер, направленных на обеспечение безопасного и надёжного проведения эстафеты, на которую может повлиять пандемия коронавируса. Помимо этого оргкомитет изучает варианты организации более упрощённой и эффективной эстафеты олимпийского огня.
Напомним, изначально Олимпиада в Токио должна была пройти в июле-августе 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на те же даты в 2021 году.
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