Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

В оргкомитете Олимпиады в Токио назвали условие отмены карантина для участников и зрителей

В оргкомитете Олимпиады в Токио назвали условие отмены карантина для участников и зрителей
Олимпиада 2020 0

Правительство Японии решило освободить иностранных спортсменов и зрителей, которые приедут на Олимпиаду в Токио в 2021 году, от необходимости проходить двухнедельный карантин, но только в случае, если они будут прибывать из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом рассказал генеральный секретарь оргкомитета Игр Тосиро Муто.

«Мы подтвердили своё намерение освободить приезжающих от необходимости проходить двухнедельный период самоизоляции в случае, если они прибывают из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой», — рассказал чиновник на пресс-конференции.

Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на лето 2021 года.

Комментарии (0)
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020