В оргкомитете Олимпиады в Токио назвали условие отмены карантина для участников и зрителей

Правительство Японии решило освободить иностранных спортсменов и зрителей, которые приедут на Олимпиаду в Токио в 2021 году, от необходимости проходить двухнедельный карантин, но только в случае, если они будут прибывать из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом рассказал генеральный секретарь оргкомитета Игр Тосиро Муто.

«Мы подтвердили своё намерение освободить приезжающих от необходимости проходить двухнедельный период самоизоляции в случае, если они прибывают из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой», — рассказал чиновник на пресс-конференции.

Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на лето 2021 года.