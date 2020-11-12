В оргкомитете Олимпиады в Токио назвали условие отмены карантина для участников и зрителей
Правительство Японии решило освободить иностранных спортсменов и зрителей, которые приедут на Олимпиаду в Токио в 2021 году, от необходимости проходить двухнедельный карантин, но только в случае, если они будут прибывать из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом рассказал генеральный секретарь оргкомитета Игр Тосиро Муто.
«Мы подтвердили своё намерение освободить приезжающих от необходимости проходить двухнедельный период самоизоляции в случае, если они прибывают из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой», — рассказал чиновник на пресс-конференции.
Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на лето 2021 года.
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