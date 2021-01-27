«Это зависит от США». Член оргкомитета Токио-2020 — о проведении Игр

Член исполкома оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что проведение Игр во многом зависит от США.
«Мистер Байден столкнулся с тяжёлой ситуацией с коронавирусом. Но если он поддержит проведение Олимпийских игр, мы получим сильный импульс. Это зависит от США. Мне не нравится это говорить, но Томас Бах и МОК не те, кто способен принять решение относительно Олимпиады. У них нет такого уровня лидерства», — приводит слова Такахаси Wall Street Journal.
Именно США привозят на Игры самое большое число спортсменов и максимально оплачивают телевизионные трансляции. Поэтому заявление властей США об участии в Играх повлияет на скептически настроенную японскую общественность и успокоит другие страны, которые пока не уверены в отправке спортсменов в Токио.
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