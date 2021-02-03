Зрителям Олимпиады рекомендовали болеть за спортсменов без кричалок и песен

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения спортсменов и болельщиков во время проведения летней Олимпиады в Токио. В документе, в частности, указана рекомендация болельщикам поддерживать спортсменов без использования кричалок и песен.

Отмечается, что коронавирус передаётся от человека к человеку через инфицированные капли, выдыхаемые больным при кашле, разговоре, крике или пении, поэтому поддержка спортсменов на Играх в Токио должна осуществляться аплодисментами, а не кричалками и песнями.

В МОК указали, что планируют регулярно обновлять соответствующий документ, описывающий меры безопасности по коронавирусу.

Напомним, изначально летняя Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но её перенесли на июль-август 2021 года.