Победившая рак японская пловчиха выступит на Олимпийских играх

Пловчиха из Японии Рикако Икее выиграла заплыв 100 метров баттерфляем на национальных соревнованиях, являющихся отборочными к Олимпийским играм, и попала в эстафетную команду 4x100 на Игры в Токио.



У 20-летней спортсменки два года назад выявили рак крови, но она смогла вылечить болезнь. К соревнованиям она вернулась семь месяцев назад. «После полуфиналов я не думала, что смогу проплыть за 57 секунд, не говоря уже о попадании в эстафету. Я так счастлива. По сравнению с соревнованиями пятилетней давности я была далеко не так уверена в себе и думала, что на этом этапе жизни победы будут намного позже. Но я приложила усилия. Так что как бы жёстко или трудно не обстояли дела, если вы много работаете, вы будете вознаграждены. Ступая на край бассейна, я думала: «Я здесь, я дома», — приводит слова Икее Olympic Channel.



Икее участвовала в Олимпийских играх 2016 года, заняв 5-е место на 100 метров баттерфляем. Также Икее — трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира в коротких бассейнах.