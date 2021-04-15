Олимпиада в Токио может пройти без зрителей или вовсе быть отменена

Представитель правящей в Японии либерально-демократической партии заявил, что Олимпийские игры — 2020 в Токио могут пройти без зрителей. Также по-прежнему возможен вариант, при котором они и вовсе могут быть отменены.
«Если Игры невозможно будет провести, их необходимо отменить. Если из-за Олимпиады произойдет вспышка заражения, в её проведении не будет никакого смысла. Конечно, их ещё можно отменить. Но для Японии важно провести успешную Олимпиаду. Это большая возможность. Я хочу сделать её успешной. У нас будет много проблем, которые нужно решить, и важно решать их одну за другой», — приводит Associated Press слова генсекретаря партии Тошихиро Никаи со ссылкой на японский канал TBS TV.
Министр по делам Окинавы и северных территорий Таро Коно считает, что даже если Олимпийские игры состоятся, то они, вполне вероятно, пройдут при пустых трибунах в связи с ростом количества случаев заболевания коронавирусом в стране.
Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что «позиция правительства не изменилась, и мы сделаем всё возможное для обеспечения безопасной и надежной Олимпиады».
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