Петицию с призывом отменить Олимпиаду в Токио за два дня подписали 200 тыс. человек

Петиция с призывом отменить Олимпийские игры в Токио из-за пандемии COVID-19 за два дня получила более 200 000 подписей.
Петиция адресована президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу. Её разместил на сайте Change.org бывший председатель Ассоциации адвокатов Японии Кендзи Уцуномия, который в начале года был одним из претендентов на пост губернатора Токио, но проиграл выборы, сообщает Inside the Games.
Уцуномия призывает к отмене Игр, чтобы защитить жизни людей в Японии. Для проведения Игр во время пандемии, по мнению автора петиции, необходимо выделить большое количество медицинских специалистов, учреждений, оборудования и других ресурсов, которыми не обладает Япония. Не исключено, что Олимпиада только обострит инфекционную ситуацию в стране.
Уцуномия намерен передать Баху петицию, когда тот посетит Токио в конце мая. Однако визит под вопросом, так как в Японии объявлено чрезвычайное положение в попытке обуздать рост заболеваемости COVID-19.
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