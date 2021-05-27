Петиция за отмену Олимпийских игр в Токио собрала 400 тысяч подписей

Петиция за отмену Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны пройти летом в Токио (Япония), собрала 400 тыс. подписей.



«Не только в Токио, но и в регионах Японии, во всех странах мира не остановлена пандемия коронавируса. Начатая в конце прошлого года вакцинация на сегодняшний день продвигается лишь в части регионов Европы и США и пока не стала решающим фактором, способным остановить распространение заболевания», — сообщается в петиции на сайте change.org.



Общественный и политический деятель Кэндзи Уцуномия 5 мая открыл сбор подписей за отмену проведения Олимпиады. Петиция адресована главе МОК Томасу Баху, главе паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамаё Марукаве, главе оргкомитета Олимпийских игр Сэйко Хасимото, а также губернатору Токио Юрико Коикэ.



Отмечается, что перенос игр обойдётся в около $ 2,75 млрд, а общая сумма расходов на проведение игр составит $ 15 млрд. Эти ресурсы предлагается направить на борьбу с коронавирусом.



Напомним, Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Новость по теме Официальный партнёр Олимпиады в Токио призвал отменить Игры