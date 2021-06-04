МОК на ОИ в Токио раздаст олимпийцам 160 тыс. презервативов, но запретит их использовать

Международный олимпийский комитет (МОК) на Играх в Токио раздаст спортсменам 160 тысяч презервативов (примерно 14 презервативов на каждого из 11 тысяч атлетов), сообщает Insider. Правда, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пользоваться подарком олимпийцам не рекомендуется, так как они должны социально дистанцироваться, а не обниматься или пожимать руки.
Практика раздачи презервативов на Играх началась на Играх-1988 с целью пропаганды безопасного секса и профилактики ВИЧ. В 2016 году в Рио-де-Жанейро Бразилия выдала 450 тысяч презервативов (около 42 на каждого спортсмена).
Но это было до пандемии. Теперь же презервативы будут розданы для повышения осведомлённости о безопасном сексе и «осознания ситуации», а воспользоваться ими спортсмены смогут только по возвращении домой.
- 4 июня 2021
-
23:37
-
14:57
-
13:33
- 3 июня 2021
-
19:47
-
17:43
-
12:00
-
11:37
-
10:24
- 2 июня 2021
-
14:38
-
14:08
-
13:43
-
13:29
- 1 июня 2021
-
18:23
-
13:04
-
10:42
- 31 мая 2021
-
21:14
-
09:00
- 29 мая 2021
-
10:40
- 28 мая 2021
-
11:37
-
10:20
-
00:53
-
00:01
- 27 мая 2021
-
17:34
-
17:22
-
17:19
- 26 мая 2021
-
17:45
-
14:22
-
09:22
- 25 мая 2021
-
18:13
- 24 мая 2021
-
19:24
-
18:18
-
17:38
- 22 мая 2021
-
16:55
-
10:08
- 21 мая 2021
-
22:51