МОК на ОИ в Токио раздаст олимпийцам 160 тыс. презервативов, но запретит их использовать

Международный олимпийский комитет (МОК) на Играх в Токио раздаст спортсменам 160 тысяч презервативов (примерно 14 презервативов на каждого из 11 тысяч атлетов), сообщает Insider. Правда, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пользоваться подарком олимпийцам не рекомендуется, так как они должны социально дистанцироваться, а не обниматься или пожимать руки.

Практика раздачи презервативов на Играх началась на Играх-1988 с целью пропаганды безопасного секса и профилактики ВИЧ. В 2016 году в Рио-де-Жанейро Бразилия выдала 450 тысяч презервативов (около 42 на каждого спортсмена).

Но это было до пандемии. Теперь же презервативы будут розданы для повышения осведомлённости о безопасном сексе и «осознания ситуации», а воспользоваться ими спортсмены смогут только по возвращении домой.