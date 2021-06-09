Премьер-министр Японии рассказал, в каком случае Олимпиаду в Токио отменят

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал условие, при котором летние Олимпийские игры в Токио окончательно отменят.

«Вполне естественно не проводить Олимпиаду и Паралимпиаду, если мы не сможем обеспечить защиту жизни и здоровья людей», — приводит слова чиновника Mainichi.

Также сообщается, что премьер-министр не смог назвать точный критерий, выполнение которого будет означать, что Игры состоятся. При этом он затруднился назвать причину, по которой Олимпиаду необходимо проводить во время пандемии.

Ранее сообщалось, что отмена Олимпийских игр будет стоить Японии до 0,2% ВВП. Но отмена турнира способна предотвратить пятую волну коронавируса, которая может привести к ослаблению внутреннего спроса.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.