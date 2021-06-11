Лидер японской оппозиции призвал отменить Олимпиаду в Токио

Юкио Эдано, глава Конституционно-демократической партии Японии, ведущей силы японской оппозиции, призвал отменить либо перенести летние Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа. По словам политика, проведение Олимпиады в условиях пандемии коронавируса не является целесообразным.

«Я могу понять желание провести Игры ради спортсменов. Но Олимпиаду необходимо либо опять отложить на один год, либо и вовсе отменить», — приводит слова Эдано агентство Reuters.

Политик добавил, что в случае проведения Олимпиады Японию ожидает «невероятно высокий риск» новой волны коронавирусной инфекции.

Изначально летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться в июле—августе 2020 года.