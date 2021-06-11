Лидер японской оппозиции призвал отменить Олимпиаду в Токио
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Юкио Эдано, глава Конституционно-демократической партии Японии, ведущей силы японской оппозиции, призвал отменить либо перенести летние Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа. По словам политика, проведение Олимпиады в условиях пандемии коронавируса не является целесообразным.
«Я могу понять желание провести Игры ради спортсменов. Но Олимпиаду необходимо либо опять отложить на один год, либо и вовсе отменить», — приводит слова Эдано агентство Reuters.
Политик добавил, что в случае проведения Олимпиады Японию ожидает «невероятно высокий риск» новой волны коронавирусной инфекции.
Изначально летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться в июле—августе 2020 года.
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