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Нарушителей правил на Олимпиаде в Токио смогут депортировать

Нарушителей правил на Олимпиаде в Токио смогут депортировать
Григорий Петерсон
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Международный Олимпийский комитет (МОК) и Международный Паралимпийский комитет (МПК) смогут наложить дисциплинарные взыскания, в том числе исключение из участия в Олимпиаде или депортацию на атлетов и сопровождающих их лиц.

«Несоблюдение правил, в том числе, отказ от прохождения тестирования, посещение мест, не включённых в предоставленный план деятельности, или же намеренное пренебрежение ношением маски или мерами социального дистанцирования могут привести к наложению дисциплинарных взысканий», — напоминают составители плейбука.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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