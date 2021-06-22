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ВАДА высказалось об апелляции по делу Шубенкова

ВАДА высказалось об апелляции по делу Шубенкова
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может оспорить оправдательное решение в отношении легкоатлета Сергея Шубенкова.

Ранее Шубенков был оправдан по делу об обнаружении в его пробе запрещённых веществ.

«ВАДА принимает к сведению решение, вынесенное Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике. ВАДА внимательно рассмотрит это решение, как и все решения, вынесенные сторонами, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс, и впоследствии определит, следует ли использовать своё независимое право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Поскольку полное решение ещё не опубликовано и окно для подачи апелляции открыто, мы не можем делать никаких других комментариев на данном этапе», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе агентства.

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