ВАДА высказалось об апелляции по делу Шубенкова

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может оспорить оправдательное решение в отношении легкоатлета Сергея Шубенкова.
Ранее Шубенков был оправдан по делу об обнаружении в его пробе запрещённых веществ.
«ВАДА принимает к сведению решение, вынесенное Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике. ВАДА внимательно рассмотрит это решение, как и все решения, вынесенные сторонами, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс, и впоследствии определит, следует ли использовать своё независимое право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Поскольку полное решение ещё не опубликовано и окно для подачи апелляции открыто, мы не можем делать никаких других комментариев на данном этапе», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе агентства.
- 22 июня 2021
-
18:35
-
17:30
-
17:15
-
14:09
-
11:59
-
10:04
-
09:46
-
08:39
- 21 июня 2021
-
20:48
-
17:41
-
17:16
-
09:06
- 20 июня 2021
-
23:08
-
21:56
-
20:15
-
20:00
-
10:19
- 19 июня 2021
-
22:24
-
12:54
-
10:23
- 17 июня 2021
-
23:30
-
19:32
-
14:42
- 16 июня 2021
-
17:44
- 15 июня 2021
-
18:34
-
18:19
-
18:03
-
17:42
-
17:20
-
17:11
- 14 июня 2021
-
22:43
- 13 июня 2021
-
12:44
-
11:58
-
10:42
-
09:42