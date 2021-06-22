Агент Мусэрского: рисков пропустить Олимпиаду у Дмитрия нет
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Повреждение локтя не помешает российскому волейболисту Дмитрию Мусэрскому выступить на Олимпийских играх в Токио, сообщил агент игрока Виктор Иванов. Ранее стало известно, что у Мусэрского случился рецидив травмы локтя, из-за чего волейболист покинул расположение национальной команды.
«Это не настолько серьёзно, небольшая травма. Дмитрий пройдёт обследование, дальше всё зависит от врачей. Рисков пропустить Олимпиаду нет», — приводит слова Иванова ТАСС.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
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