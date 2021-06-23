На Играх в Токио зрители не смогут купить алкоголь

Организаторы Олимпийских игр в Токио приняли решение запретить продажу алкоголя на соревнованиях Олимпиады. Зрители также не смогут пронести на спортивные мероприятия собственные алкогольные напитки.

«Для того чтобы не допустить распространения заражений, организационный комитет принял решение отказаться от продажи и запретить употребление алкоголя на соревнованиях. Ввиду приоритетности обеспечения безопасности Игр принято решение отказаться от продажи алкогольных напитков. Также зрителям будет запрещено проносить с собой алкоголь», — сказала на пресс-конференции глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.