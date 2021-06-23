Матс Виландер прокомментировал пропуск Олимпиады Надалем

Экс первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал пропуск Уимблдона и Олимпиады испанцем Рафаэлем Надалем.
«Я понимаю, что Игры могут быть физическим риском, особенно с учётом того, что скоро US Open. Но я расстроен тем, что Рафа не сыграет на Уимблдоне. Наверное, у него есть веские причины, потому что иначе он бы не стал пропускать турнир. Очевидно, что ситуацию только усугубило то, что между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном в этом году всего две недели. Нужно учитывать стиль игры Рафы. По-моему, он слишком много играл на грунте, хотя он всегда так делает. Но я бы хотел, чтобы «Большая тройка» снова вместе писала историю», — приводит слова Виландера Tennis Head.
Рафаэль Надаль за карьеру одержал 20 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.
- 23 июня 2021
-
19:49
-
18:52
-
17:53
-
17:35
-
17:22
- 22 июня 2021
-
21:51
-
19:13
-
19:04
-
18:45
-
18:35
-
17:30
-
17:15
-
14:09
-
11:59
-
10:04
-
09:46
-
08:39
- 21 июня 2021
-
20:48
-
17:41
-
17:16
-
09:06
- 20 июня 2021
-
23:08
-
21:56
-
20:15
-
20:00
-
10:19
- 19 июня 2021
-
22:24
-
12:54
-
10:23
- 17 июня 2021
-
23:30
-
19:32
-
14:42
- 16 июня 2021
-
17:44
- 15 июня 2021
-
18:34
-
18:19