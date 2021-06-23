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Матс Виландер прокомментировал пропуск Олимпиады Надалем

Матс Виландер прокомментировал пропуск Олимпиады Надалем
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Экс первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал пропуск Уимблдона и Олимпиады испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я понимаю, что Игры могут быть физическим риском, особенно с учётом того, что скоро US Open. Но я расстроен тем, что Рафа не сыграет на Уимблдоне. Наверное, у него есть веские причины, потому что иначе он бы не стал пропускать турнир. Очевидно, что ситуацию только усугубило то, что между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном в этом году всего две недели. Нужно учитывать стиль игры Рафы. По-моему, он слишком много играл на грунте, хотя он всегда так делает. Но я бы хотел, чтобы «Большая тройка» снова вместе писала историю», — приводит слова Виландера Tennis Head.

Рафаэль Надаль за карьеру одержал 20 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

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