Глава МОК прилетит в Токио 9 июля

Глава Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прилетит в Токио с рабочим визитом 9 июля, информирует L'Equipe.

Изначально Бах планировал посетить столицу летней Олимпиады в мае. Он должен был принять участие в эстафете олимпийского огня в префектуре Хиросима и встретиться с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга.



Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии визит главы МОК перенесли на начало июня, а затем — на 12 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы просят зрителей воздержаться от криков, похлопываний, объятий.