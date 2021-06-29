Глава НОК Японии: заражения коронавирусом будут фиксироваться всегда

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Ясухиро Ямасита прокомментировал эпидемиологическую обстановку в стране перед Олимпиадой.

«Какие бы меры мы ни предпринимали, городу всё равно никак не удастся избежать случаев заражения коронавирусом. Даже если ты уже получил две порции вакцины, это не гарантирует, что все тесты покажут отрицательный результат. Заражения коронавирусом будут фиксироваться всегда», – цитирует политика Inside The Games.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.