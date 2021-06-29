Стали известны имена потенциальных знаменосцев сборной России на ОИ в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал имена потенциальных знаменосцев на открытии грядущих Олимпийских игр в Токио (Япония).
«Сегодня ОКР рекомендовал делегации в качестве знаменосцев утвердить олимпийских чемпионов Максима Михайлова и Софью Великую. В этом году два человека – на Играх ведётся политика гендерного равенства. Все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Максим Михайлов — волейболист сборной России, олимпийский чемпион 2012 года.
Софья Великая — фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, серебряный призёр ОИ 2012 и 2016 годов в личных соревнованиях саблисток, девятикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России.
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