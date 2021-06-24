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Олимпийский комитет России не будет принудительно вакцинировать спортсменов

Олимпийский комитет России не будет принудительно вакцинировать спортсменов
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Олимпийский комитет России (ОКР) не рассматривает возможность принудительной вакцинации спортсменов, заявил глава организации Станислав Поздняков.

«С самого начала ввода в гражданский оборот вакцины «Спутник V» мы проводили планомерную работу с федерациями, убеждали, что вакцинация необходима. В том числе она была крайне необходима в зимне-весенний период, когда у спортсменов была некая пауза между основными отборочными соревнованиями и заключительными тренировочными мероприятиями, которые начались сейчас. К сожалению, сейчас понятно, что времени не хватает, чтобы успеть ввести два компонента вакцины. Поэтому в настоящий момент ОКР абсолютно не видит целесообразности сделать вакцинирование принудительным в отношении спортсменов, которые сейчас работают на полных нагрузках. К сожалению, случаи заражения есть, и это не очень хорошо. С другой стороны, по нашей информации, существенное большинство наших спортсменов вакцинировано», — приводит слова Позднякова «РИА Новости».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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