В предварительный состав сборной России на ОИ в Токио вошли 335 спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что на прошедшем заседании исполкома был утверждён предварительный состав национальной команды на Олимпийские игры в Токио (Япония).

«Был утверждён состав олимпийской команды России на предстоящие Игры в Токио. В него вошли 335 спортсменов. По сравнению с предыдущими Играми плюс 50 человек. В этом году команда расширилась, ждём выступления баскетболистов и закроем окно заявок. Впервые в истории олимпийского движения в России произошло утверждение олимпийской команды не спустя четыре года, а пять лет.

Команда утверждена, спортсмены имеют официальный статус. Будем надеяться, что заключительный этап подготовки пройдёт в спокойной обстановке с учётом мер, которые предпринимаются на спортивно-тренировочных базах Минспорта. Надеемся, избежим случаев заболеваний в команде. Надеюсь, наши спортсмены добьются самого главного — воплотят свою олимпийскую мечту», — приводит слова Позднякова ТАСС.