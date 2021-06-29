В предварительный состав сборной России на ОИ в Токио вошли 335 спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что на прошедшем заседании исполкома был утверждён предварительный состав национальной команды на Олимпийские игры в Токио (Япония).
«Был утверждён состав олимпийской команды России на предстоящие Игры в Токио. В него вошли 335 спортсменов. По сравнению с предыдущими Играми плюс 50 человек. В этом году команда расширилась, ждём выступления баскетболистов и закроем окно заявок. Впервые в истории олимпийского движения в России произошло утверждение олимпийской команды не спустя четыре года, а пять лет.
Команда утверждена, спортсмены имеют официальный статус. Будем надеяться, что заключительный этап подготовки пройдёт в спокойной обстановке с учётом мер, которые предпринимаются на спортивно-тренировочных базах Минспорта. Надеемся, избежим случаев заболеваний в команде. Надеюсь, наши спортсмены добьются самого главного — воплотят свою олимпийскую мечту», — приводит слова Позднякова ТАСС.
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