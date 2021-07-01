Российским синхронисткам запретили выступать в купальниках с медведем на Олимпиаде в Токио

Сборная России по синхронному плаванию не сможет выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио. Об этом рассказала пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, которая выступает в дуэте со Светланой Колесниченко.
Напомним, российским спортсменам из-за санкций ВАДА запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).
«Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями: пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников — на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили.
Но это не главное. Программа остаётся та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему», — цитирует Ромашину ТАСС.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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