Российским синхронисткам запретили выступать в купальниках с медведем на Олимпиаде в Токио

Сборная России по синхронному плаванию не сможет выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио. Об этом рассказала пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, которая выступает в дуэте со Светланой Колесниченко.

Напомним, российским спортсменам из-за санкций ВАДА запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

«Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями: пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников — на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили.

Но это не главное. Программа остаётся та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему», — цитирует Ромашину ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.