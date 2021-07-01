В Госдуме отреагировали на запрет изображения медведя на купальнике сборной России

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио.
«Когда прочитал, мне стало смешно. Иногда решения наших зарубежных коллег не поддаются логике. То ли на них жара так действует, то ли они коронавирусом переболели с осложнениями. Считаю, что так можно и до мышей дойти.
Насколько я помню, по решению CAS были прописаны решения по форме, гимну и флагу, но не было прописано запретов на зверюшек и прочее-прочее. Если есть новое решение, о котором мы не знаем, то пропишите его: запрещаем использовать зверей, рыб и червей, ареал обитания которых находится на территории Российской Федерации. Также запрещаем думать по-русски, говорить по-русски и так далее. Пусть всё пропишут, что запрещено для нас.
Человеческая глупость дошла до спорта. А если честно, нас всех просто провоцируют. «Калинку-малинку» оставили, а медведя запретили. Нужно провести ликбез с товарищами, мы вернулись к давлению на нас», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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