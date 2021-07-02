Одна из фавориток в беге на 100 метров рискует пропустить Олимпиаду из-за допинга

Американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон рискует пропустить летние Олимпийские игры в Токио (Япония), поскольку её тест на наличие в организме запрещённых препаратов дал положительный результат. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

В июне Ша'Карри Ричардсон завоевала золотую медаль на чемпионате США по лёгкой атлетике, пробежав стометровку за 10,86 секунды. Сообщается, что в допинг-пробе американской спортсменки обнаружили следы каннабиса. Вещество запрещено Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), но если спортсмен в состоянии доказать, что употребление им вещества не повлияло на спортивные результаты, то применяется отстранение на три месяца вместо обычных четырёх лет.