Одна из фавориток в беге на 100 метров рискует пропустить Олимпиаду из-за допинга
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Американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон рискует пропустить летние Олимпийские игры в Токио (Япония), поскольку её тест на наличие в организме запрещённых препаратов дал положительный результат. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.
В июне Ша'Карри Ричардсон завоевала золотую медаль на чемпионате США по лёгкой атлетике, пробежав стометровку за 10,86 секунды. Сообщается, что в допинг-пробе американской спортсменки обнаружили следы каннабиса. Вещество запрещено Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), но если спортсмен в состоянии доказать, что употребление им вещества не повлияло на спортивные результаты, то применяется отстранение на три месяца вместо обычных четырёх лет.
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